Праздничные мероприятия на ВДНХ посетили около 100 тысяч человек

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу на ВДНХ продолжились мероприятия по случаю 350-летия Государственного флага России – их посетили около 100 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На Центральной алее выступали рэп-исполнители. Также там проходили перформансы уличных художников в рамках фестиваля "Ритм моего города".
В центре славянской письменности "Слово" гостям рассказывали об истории появления российского флага. При этом от площади Промышленности по Главной и Центральной аллеям до арки главного входа прошли, играя на инструментах, участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Кроме того, в павильоне "Парк ремесел" организовали шоу стеклодувов, тематические мастер-классы, выставку современных художников и ярмарка украшений.
Вместе с тем на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг-концерт – в нем поучаствовали свыше 110 тысяч человек. Мероприятие началось с флешмоба: около тысячи человек растянули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора. После этого участники развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Флешмоб официально зарегистрировали в Книге рекордов России.
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