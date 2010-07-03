Праздничные мероприятия на ВДНХ посетили около 100 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу на ВДНХ продолжились мероприятия по случаю 350-летия Государственного флага России – их посетили около 100 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На Центральной алее выступали рэп-исполнители. Также там проходили перформансы уличных художников в рамках фестиваля "Ритм моего города".

В центре славянской письменности "Слово" гостям рассказывали об истории появления российского флага. При этом от площади Промышленности по Главной и Центральной аллеям до арки главного входа прошли, играя на инструментах, участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Кроме того, в павильоне "Парк ремесел" организовали шоу стеклодувов, тематические мастер-классы, выставку современных художников и ярмарка украшений.

Вместе с тем на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг-концерт – в нем поучаствовали свыше 110 тысяч человек. Мероприятие началось с флешмоба: около тысячи человек растянули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора. После этого участники развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Флешмоб официально зарегистрировали в Книге рекордов России.