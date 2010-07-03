Посадивший самолет в поле Дамир Юсупов поздравил россиян с Днем флага

На концерте в честь Дня флага выступил командир A321 Дамир Юсупов

Командир аварийно севшего Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов выступил перед участниками праздника на проспекте Академика Сахарова, передает телеканал Москва 24.

"Во-первых, хотелось бы от всего нашего экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии" поздравить с Днем государственного флага, пожелать вам мира, благополучия, крепкого здоровья – вам и вашим близким. Также хотелось бы выразить свою благодарность вам за поддержку и теплые слова в наш адрес. То, что мы сделали, мы сделали это все вместе", – отметил он.

"Многие задаются вопросом: кто же все-таки такой герой? В моем понимании герой – это тот человек, которому удалось сделать что-то именно в тот момент, когда уже казалось, что шансов на успех практически нет. А почему ему удалось это сделать? Просто он не сдался и смог собраться в нужный момент, когда это потребовалось. Я думаю, это самая большая его удача.

Когда за спиной сотни людей, когда ты защищаешь честь страны, то самое главное – это не прекращать борьбу, а двигаться вперед к намеченной цели. Главное – серьезно отнестись к своему делу и добросовестно выполнять свои обязанности", – объяснил Юсупов.

"Наш экипаж – это семья: один за всех и все за одного. Если бы в какой-то миг мы почувствовали страх и поддались бы этому страху, то я думаю, что подобное было бы совершить намного сложнее. Вы знаете, в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля человека", – подчеркнул он.

"Наши судьбы непредсказуемы. Но единственное, что мы можем пожелать, – попытаться сделать что-то доброе, светлое и идти к этому. Если получится, то все мы станем героями. Поэтому мечтайте, стремитесь, геройствуйте", – заключил летчик.

15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Участие в митинге-концерте на проспекте Сахарова приняли более 110 тысяч человек. Мероприятие началось с флешмоба. Около тысячи человек растянули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

После этого участники развернули флаг РФ площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта. Флешмоб официально зарегистрировали в Книге рекордов России.

Для гостей также выступили звезды российской эстрады. В городских парках в эти выходные пройдут праздничные мероприятия, специальную программу запланировали и на фестивале "Цветочный джем".