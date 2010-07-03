Флешмоб "Флаг-рекордсмен" зарегистрирован в Книге рекордов России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Представители молодежных объединений развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций, передает телеканал Москва 24.

Из цветов российского флага сложено слово "Россия". В акции участвовала тысяча человек. Общий размер флага, который они держат, –120×20 метров.

После этого участники флешмоба развернули флаг Российской Федерации. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова. Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет заявил, что флешмоб с "Флагом-рекордсменом" официально зарегистрирован.

В эти выходные Москве проходят торжества в честь Дня российского флага. В 14:00 на проспекте Сахарова состоится митинг-концерт в честь праздника. Участвовать в нем будут звезды российской эстрады. На сцене выступят Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие.

Концерт посетят известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели, в том числе экипаж экстренно севшего в подмосковном поле самолета А321.

С праздником россиян поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что триколор – символ славы и память о великих событиях.