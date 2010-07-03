Триколоры-гиганты и концерты: как столица отпразднует День флага России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
День флага России в столице будут отмечать до 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными, говорится на портале мэра и правительства.
В субботу, 24 августа, с 11:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова студенты и волонтеры развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Объединенный флаг займет почти половину проспекта.
До 18:00 на проспекте будет проходить концерт "Герои рядом с нами" – там выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", Валерия, Тимати, Григорий Лепс.
В этот же день на Поклонной горе состоится еще один праздничный концерт с участием оркестров "Спасской башни". А 25 августа на площадке выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.
С 12:00 до 13:00 24 августа в парке Победы на Поклонной горе состоится выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
В субботу в 15:00 в Бабушкинском парке выступят барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.
Также в субботу состоится концерт в парке 50-летия Октября. Зрителей ждут выступления известных эстрадных исполнителей и кавер-групп.
Праздничные мероприятия 24 августа пройдут в Перовском парке (с 14:00 до 17:00), в парке "Красная Пресня" (с 13:00 до 17:00); в парке "Фили" (с 14:00 до 19:00), в парке 50-летия Октября (с 13:00 до 17:00). Праздник продолжится 25 августа в парке Олимпийской деревни (с 13:00 до 15:00), парке "Фили" (с 13:00 до 15:00), парке "Митино" (с 17:00 до 18:00), на Ходынском поле (с 11:00 до 17:00).
Специальный проект "День российского флага" ждет в предстоящие выходные посетителей 14 площадок фестиваля "Цветочный джем". Гости увидят выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. Пройдут концерты, спектакли и мастер-классы.
Ранее Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага. "С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", – отметил мэр Москвы.
В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
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