Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:01

Триколоры-гиганты и концерты: как столица отпразднует День флага России

город досуг праздники

16:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День флага России в столице будут отмечать до 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными, говорится на портале мэра и правительства.

В субботу, 24 августа, с 11:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова студенты и волонтеры развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Объединенный флаг займет почти половину проспекта.

До 18:00 на проспекте будет проходить концерт "Герои рядом с нами" – там выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", Валерия, Тимати, Григорий Лепс.

В этот же день на Поклонной горе состоится еще один праздничный концерт с участием оркестров "Спасской башни". А 25 августа на площадке выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.

С 12:00 до 13:00 24 августа в парке Победы на Поклонной горе состоится выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

В субботу в 15:00 в Бабушкинском парке выступят барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.

Также в субботу состоится концерт в парке 50-летия Октября. Зрителей ждут выступления известных эстрадных исполнителей и кавер-групп.

Праздничные мероприятия 24 августа пройдут в Перовском парке (с 14:00 до 17:00), в парке "Красная Пресня" (с 13:00 до 17:00); в парке "Фили" (с 14:00 до 19:00), в парке 50-летия Октября (с 13:00 до 17:00). Праздник продолжится 25 августа в парке Олимпийской деревни (с 13:00 до 15:00), парке "Фили" (с 13:00 до 15:00), парке "Митино" (с 17:00 до 18:00), на Ходынском поле (с 11:00 до 17:00).

Специальный проект "День российского флага" ждет в предстоящие выходные посетителей 14 площадок фестиваля "Цветочный джем". Гости увидят выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. Пройдут концерты, спектакли и мастер-классы.

Ранее Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага. "С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", – отметил мэр Москвы.

В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.

Читайте также

город досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика