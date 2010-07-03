На Останкинской башне и фасаде Большого театра появятся проекции флага РФ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В честь Дня Государственного флага России с 22 по 25 августа на фасадах нескольких столичных зданий появится 3D-проекция триколора, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Световое шоу представят на фасаде Большого театра, на Останкинской башне, а также на фасадах зданий правительства страны и Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова.
Кроме того, на пяти мостах — Крымском, Новоарбатском, Бородинском, Большом Устьинском и Большом Каменном, а также на знаковых территориях города вывесят сам государственный флаг РФ. При этом на рекламных конструкциях появятся 350 тематических плакатов.
Вместе с тем дома-книжки на Новом Арбате украсят архитектурно-художественной подсветкой, а на медиафасадах здания Центрального телеграфа запустят тематические видеоролики.
Праздник отметят на 33 площадках Москвы. Центральными станут проспект Академика Сахарова, сад "Эрмитаж", парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское" и Екатерининский парк. Главным событием станет концерт, который состоится 24 августа на проспекте Академика Сахарова. При этом на всех крупных площадках выступят оркестры фестиваля "Спасская башня".
В честь Дня российского флага в Москве пройдут концерты и флешмобы
Ранее Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага. "С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", – отметил мэр Москвы.
В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
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