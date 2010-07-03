12:48
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю всех с Днем Государственного флага! С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", - написал мэр Москвы.
День государственного флага Российской Федерации празднуется 22 августа.
По случаю Дня Государственного флага на рекламных щитах в Москве появится 350 тематических плакатов. На Большом Каменном, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах и на других знаковых территориях столицы развесят триколор.
На медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах № 8 и 28 на Новом Арбате будут запущены праздничные видеоролики. Дома-книги на Новом Арбате украсят архитектурно-художественной подсветкой.
В этом году празднуется 350-летие Государственного флага России. Событие отметят на 33 площадках Москвы. Центральными станут пять из них: в саду "Эрмитаж", в парке Победы на Поклонной горе, на проспекте Академика Сахарова, в музее-заповеднике "Коломенское" и в Екатерининском парке. Другие 20 парков организуют свои праздничные программы.
Главным событием станет праздничный концерт, он пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова.
В 13:00 24 августа у памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе выступят детские духовые оркестры. Они обеспечат музыкальное сопровождение наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. 25 августа с 13:00 до 19:00 на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова.
В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". Историки утверждают, что на его борту впервые был поднят российский бело-сине-красный флаг.
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