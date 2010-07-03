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Столицу украсят 350 тематических плакатов ко Дню флага России

Юбилей триколора. Как украсят столицу ко Дню флага России

город праздники

21:31

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Фото: ТАСС/ПА/Дмитрий Серебряков

В столице по случаю Дня Государственного флага на рекламных конструкциях появятся 350 тематических плакатов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом на пяти мостах — Большом Каменном, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском, а также на знаковых территориях города вывесят сам государственный флаг России.

Кроме того, на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах 8 и 28 на Новом Арбате запустят праздничные видеоролики, а дома-книжки на Новом Арбате украсят архитектурно-художественной подсветкой.

350-летие Государственного флага России будет отмечаться на 33 площадках Москвы. Центральными станут пять из них: в саду "Эрмитаж", в парке Победы на Поклонной горе, на проспекте Академика Сахарова, в музее-заповеднике "Коломенское" и в Екатерининском парке. Еще 20 столичных парков организуют свои праздничные программы.

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Главным событием станет концерт, который состоится 24 августа на проспекте Академика Сахарова.

В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.

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город праздники

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