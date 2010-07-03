"Цветочный джем" подготовил специальную программу к Дню флага

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Концерты, спектакли и специальные мастер-классы подготовили для гостей фестиваля "Цветочный джем" ко Дню государственного флага России. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
С 22 по 25 августа в центре и округах выступят творческие коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. В эти дни на 13 фестивальных площадках состоится более 110 концертов и спектаклей.
На 14 столичных площадках пройдут разнообразные творческие мастер-классы. На площади Славы в Кузьминках и у станции метро "Митино" юные посетители смогут создать авторские принты для футболок на авиационную тему. Кроме того, в Кузьминках можно будет побывать на выступлении фолк-группы "Партизан FM", Детского эстрадного театра "Альт" и кукольных театров из Хакасии. В Митино зрителей ждут концерты ансамбля казачьей песни "Люди Вольные" и мужского хора под управлением Валерия Рыбина.
Тем временем в Камергерском переулке юным москвичам помогут собрать с друзьями собственную рок-группу. На площадке есть все необходимое – барабаны, гитары, клавишные инструменты и концертные микрофоны для солистов. Там же проведут мастер-классы по пению, игре на фортепиано, актерскому мастерству и стихосложению. Все желающие также примут участие в игре "Угадай мелодию".
А на площади Революции мастер-классы будут посвящены уходу за полезными растениями и пряными травами. 25 августа в 18:00 на сцене этой площадки выступит группа Алексея Петрухина "Губерния" с программой о России.
Не обойдется и без кулинарных занятий, на которых гостей научат готовить традиционные блюда русской кухни, отметили организаторы фестиваля. Так, 24 и 25 августа на площади Революции будут варить уху из трех видов рыбы, готовить ленивые голубцы и рассольник. На Ореховом бульваре, Профсоюзной и Святоозерской улицах научат печь медовые ковриги с изюмом, а также варить солянку по-старомосковски – с мясом, ветчиной и грибами. Подробная программа мероприятий в честь Дня российского флага опубликована на сайте фестиваля "Цветочный джем".
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений. Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Основная программа фестиваля пройдет с 23 августа по 8 сентября. Гостей "Цветочного джема" ждут спектакли, мастер-классы, экскурсии и концерты.
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