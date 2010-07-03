Бельгийские хризантемы украсили Манежную площадь к юбилею ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около четырех тысяч бельгийских хризантем украсили сад "Цветочного джема" на Манежной площади в честь юбилея ВДНХ, передает телеканал Москва 24.

"ВДНХ в этом году исполняется 80 лет, хотелось отметить это событие, и мы придумали на самой большой площади страны, на Манежной, сделать схему ВДНХ – так, как она выглядит на карте", – пояснила куратор проекта Наталья Земская.

"Мы подобрали цвета хризантем к цветам зон на схеме ВДНХ", – рассказала она, уточнив, что для создания композиции площадью около одной тысячи квадратных метров использовали почти четыре тысячи кустов хризантем.

По словам Земской, все цветы привезли в Москву из Бельгии. Они выращивались по специальной технологии, благодаря которой все цветы имеют компактную форму и расцветают одновременно.

Как отметила консультант фестиваля "Цветочный джем" Екатерина Костикова, сад на Манежной площади разделен на семь тематических зон, где высажены хризантемы определенного цвета и сорта. Эксперт напомнила, что хризантемы хорошо переносят осеннюю погоду, поэтому выбор дизайнеров пал именно на них.

"ВДНХ – это главное выставочное пространство страны, а Манежная площадь – это главная туристическая точка страны. Мы решили эти два места поженить", – прокомментировала Костикова выбор площадки для сада. Посетители смогут полюбоваться садом хризантем в центре столицы начиная с 22 августа.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.

Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Определять их будут в пяти номинациях: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Ландшафтный проект на социальных территориях", "Малый выставочный сад", "Студенческий конкурс проектов". Призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей.

Основная программа фестиваля пройдет с 23 августа по 8 сентября. Гостей "Цветочного джема" ждут спектакли, мастер-классы, экскурсии и концерты.