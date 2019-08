Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международный фестиваль "Цветочный Джем" приглашает на бесплатные экскурсии по садам, созданным финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна.

В состязании приняли участие ведущие специалисты из России и 11 зарубежных стран мира. Большинство садов демонтируют осенью, поэтому москвичам и гостям города посоветовали успеть полюбоваться ими до конца лета.

Шесть экскурсионных маршрутов по выставочным садам будут длиться 2–2,5 часа. Участникам экскурсий покажут примеры современных ландшафтных решений для города, научат правильно ухаживать за цветами в городе и расскажут, какие сады сейчас в моде, а какие могут быть полезны детям с особенностями развития. Гидами во время таких прогулок выступят сами авторы проектов-финалистов, а также кураторы конкурса.

Первый маршрут пройдет от метро "Добрынинская" к Парку Горького и Ленинскому проспекту. Экскурсия начнется с проекта "Гравитация" Евгении Воронцовой. Этот яблоневый сад перед станцией "Добрынинская" даже по форме напоминает яблоко. Затем участники прогулки отправятся к самому большому саду "Цветочного джема" – площадью почти 600 квадратных метров. Проект "Звуки города" Елены Горской расположен перед входом в Парк Горького. В этом саду гостей ждут необычные трехметровые водяные экраны из гнутого стекла, кубические липы и множество других сюрпризов. Далее по программе – Topographical Landscape Каири Меося в парке "Музеон". Он удивит сочетанием изгороди из туй, полевых цветов и деревянной авторской скульптуры. Неподалеку находится сад средиземноморских растений A-maizing Мэгги Ву и Алехандро О’Нила. Затем экскурсия направится к "Зеленой аптеке Суворова". Этот сад посвящен великому русскому полководцу, который, как выяснилось, очень увлекался траволечением и даже распорядился заготовить лекарственные травы для нужд армии. Последним пунктом маршрута станет терапевтический сад Nature healing, который Лючиея Нусинер создала для коррекционной школы-интерната на Ленинском проспекте. В этом саду растут не только цветы и деревья, но и ароматные съедобные травы, ягоды и овощи. Там дети могут и играть, и учиться.

Второй маршрут берет начало на Старом Арбате, где на время фестиваля разместился сад "Выше крыши" Патрисии Гарсии Алайо. Посетив его, участники экскурсии узнают, какие растения первыми поселяются на стенах и крышах заброшенных домов. Затем группа двинется в сторону Нового Арбата, который украсили сразу несколько необычных садов. Первые на маршруте – "Жизнь" Елизаветы Козыревой с мостом и подвижными зеркалами, а также "Шелковый путь" Тинатин Химшиашвили, Марины Шиманской, Георгия Сагинадзе. Этот сад с псевдостепной растительностью посвящен торговым путям, которые в древности связывали Восток и Запад. Далее группа посетит постиндустриальный сад "Архитектура природы" где железные конструкции зданий укрыты живыми растениями и существуют в гармонии с ними. Осмотрев другие новоарбатские сады: "Оригами", "Городская пастораль", "Страница 19" участники экскурсии выйдут на Никитский бульвар, где осмотрят Rock garden Дэмиена Мишеля перед зданием ТАСС.

Третий маршрут проведет москвичей и туристов по садам в районе Кузнецкого моста и площади Восстания. В Камергерском переулке они увидят посвященный Пушкину сад "Зеленый пух" Елены Федосовой, на пересечении Петровки и Столешникова переулка – "Прилив" Павла Черепанова, который похож на фрагмент океанского берега с "кораллами", "водорослями" и белоснежным "песком". А главным местом для селфи этим летом стал расположенный перед ЦУМом сад "You are Landscape" Алессандро Тривелли и Сильвии Калатрони. По соседству, на улице Рождественка, участники экскурсии осмотрят сад Harmony with Diagonals Хэйди Ханнус. Он напоминает купе поезда с полкой, столиком и множеством растений. В этот маршрут также войдет один из самых красивых садов конкурса – проект The Circle Лоренцы Бартолацци, Луки Каталано и Клаудии Клементини. Необычный круглый сад с растениями, выдержанными в красной цветовой гамме, ждет гостей перед входом в метро "Краснопресненская".

Четвертый маршрут – от станции метро "Третьяковская" через "Сухаревскую" до ВДНХ – начнется с сада "Вихрь судьбы", где можно увидеть золоченую реплику статуи Родена "Мыслитель". Затем группа посетит сад "Неглинка" со всевозможными водными растениями, сад "Свита играет" по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита" и сад "Universal Rythm", выдержанный в духе работ художника-абстракциониста Пита Мондриана.

Маршрут № 5 стартует в саду 404 You Found на территории арт-кластера Трехгорной мануфактуры. Затем группа отправится в "Москву-Сити", чтобы полюбоваться "360 Flower Garden", который был признан одним из самых впечатляющих проектов фестиваля. Далее в программе – терапевтический сад "Новая Земля", который повторяет контуры реально существующего вулканического острова в Тихом океане. Его украсили настоящие агавы, специально привезенные из Сочинского питомника, а также целая коллекция суккулентов.

На шестом маршруте гости посетят сад Goblin and Sunbeam перед станцией метро "Марксистская". Украшающий его барельеф в виде головы волка дизайнеры привезли на поезде прямо из Финляндии. Следущим пунктом программы станет модный и необычный сад "На крыше", расположенный в арт-кластере "Арма". Кроме того, по соседству – на балконе одного из зданий арт-кластера Артплей – участники экскурсии увидят "Цветы архитектуры". Яркий и лаконичный, этот сад идеально вписывается в пространство.

Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве уже в третий раз. С 23 августа по 8 сентября всех желающих приглашают на мастер-классы и концерты. Кроме того, 5 августа открылась регистрация на конкурс любительских цветников.