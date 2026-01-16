Сальдо заявил, что имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло РФ

Фото: kremlin.ru

Имущество украинских олигархов на территории Херсонской области перешло в собственность РФ. Идет работа по его оформлению, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Некоторое национализированное имущество будет передано в федеральную собственность, однако большая часть останется в собственности региона.

"И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области", – цитирует Сальдо РИА Новости.

Ранее в Севастополе изъяли в доход государства движимое и недвижимое имущество юридических и физических лиц, в том числе иностранных, которые оказывали помощь украинским военным и Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Кроме того, в Крыму национализировали еще 84 актива физических и юридических лиц, которые враждебно настроены к РФ, сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в регионе деньги, идущие на поддержку Украины.