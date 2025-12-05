Форма поиска по сайту

05 декабря, 14:52

Политика

Глава Севастополя сообщил о национализации 11 компаний за помощь Украине

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Севастополе изъято в доход государства движимое и недвижимое имущество юридических и физических лиц, в том числе иностранных, которые оказывали помощь украинским военным и Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал губернатора города Михаила Развожаева.

Такое решение было принято на заседании регионального правительства утром 5 декабря. По словам губернатора, речь идет об имуществе 11 компаний: ООО "ЛАНКОМ", ООО "СЕВСТАР МТ", ООО "СЕВСТАР ИТ", ООО "СЕВСТАР ИСПС", ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС", ООО "Цифровые инновации", ООО "Научное-промышленное предприятие "МИСТ", ООО "ФРИНЕТ КРЫМ", ООО "СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС", ИП Курбатова А. Н. и ИП Тихова М. С.

Развожаев выразил благодарность главе управления ФСБ России по Севастополю Александру Кулагину и департаменту общественной безопасности, а также силовым ведомствам за оказанную помощь в национализации имущества.

Как уточнил глава Севастополя, чьи слова передает ТАСС, власти планируют продать или сдать в аренду данную недвижимость (транспорт или объекты общепита), а заработанные деньги будут направлены на финансирование городских программ, в том числе на поддержку семей участников спецоперации.

В марте этого года правительство Севастополя также национализировало имущество физических и юридических лиц, которых подозревали в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В собственность Севастополя были переданы ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос" и другие фирмы. Таким образом, собственностью города стали гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура, принадлежавшая ПАО "Севастопольгаз".

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

