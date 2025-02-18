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Владельцы АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым" – самого крупного плательщика налогов в Крыму – участвовали в финансировании ВСУ и терактов. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире канала "Россия 24", ссылаясь на результаты расследования с участием российских спецслужб.

Константинов рассказывал, что Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию. В списке оказались свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Среди крупных объектов – АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, экс-депутата Верховной рады и бывшего уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

По словам главы крымского парламента, работа антитеррористической комиссии и расследование были непростыми, но тщательными во избежание ошибок. Он уточнил, что на пивобезалкогольном комбинате работает временная администрация, поскольку предприятие крупное и важное для региона.

"Никакой компенсации (собственникам. – Прим. ред.) не предусмотрено, так как это национализация собственности врагов России", – отметил Константинов.

Ранее глава правительства Крыма заявил, что ущерб полуострову, нанесенный за годы его нахождения в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии и культуре Крыма, подчеркнул он и добавил, что украинская власть за время своего правления разграбила и привела в негодность все доставшееся Крыму от СССР имущество.