Константинов: ущерб Крыму от украинского правления составляет триллионы рублей

04 ноября, 07:28Политика
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Ущерб Крыму, нанесенный за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. Об этом заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.
"Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма", – приводит его слова РИА Новости.
Константинов отметил, что украинская власть за время своего правления разграбила и привела в негодное состояние все доставшееся Крыму от СССР имущество.
Ранее Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей.
До этого Константинов уже сообщал, что в период нахождения Крыма в составе Украины региону был нанесен колоссальный ущерб. Его подсчет является сложной задачей, которая требует специальной методики.
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