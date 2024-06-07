Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3 триллионов рублей

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Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей", – рассказал он в своей публикации.

Глава парламента полуострова отметил, что для населения республики данное решение стало значимым и своевременным.

Константинов также подчеркнул, что власти региона продолжат оценивать ущерб, который Крым понес в результате действий Украины. Глава парламента пообещал, что будут приложены все усилия, чтобы украинская сторона понесла заслуженное наказание.

Крымский суд зарегистрировал соответствующий иск к Украине в марте 2024 года.

До этого Константинов заявлял, что общая сумма ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады со стороны Украины, составила около 6 триллионов рублей.

Кроме того, глава крымского парламента сообщал, что ущерб, который полуостров понес по итогам всего периода нахождения в составе Украины, оказался колоссальным. По словам Константинова, его подсчет стал сложной задачей, при которой необходимо применить специальную методику.

Он уточнил, что после оценки рабочей группой ущерба от энергетической блокады специалисты приступили к подсчетам экономических последствий продовольственных, банковских и прочих ограничений Киева. По словам Константинова, после этого у властей республики "дойдут руки" до оценки потерь от "колониального" режима, установленного Украиной в регионе.

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