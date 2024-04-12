Глава парламента Крыма Константинов оценил ущерб от нахождения в составе Украины

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В период нахождения Крыма в составе Украины региону был нанесен колоссальный ущерб. Его подсчет является сложной задачей, которая требует специальной методики. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу", – цитирует его РИА Новости.

Сейчас, по данным Константинова, рабочая группа оценивает ущерб полуострову от энергетической блокады. Затем специалисты подсчитают продовольственную, банковскую и другие ограничения Киева. Константинов подчеркнул, что позднее "дойдут руки" до оценки потерь от "колониального" режима, установленного Украиной в регионе.

Ранее он уточнял, что общий ущерб Крыму от водной блокады Киева составил 7 триллионов рублей. Из них 2,5 триллиона составляют непосредственные потери предприятий, еще 3 триллиона – требование о моральной компенсации.

Позднее власти региона подали в Арбитражный суд республик иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергетической блокады на сумму более 3,15 триллиона рублей.