Балицкий: Симферополь может стать столицей нового федерального округа

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Симферополь может стать столицей нового федерального округа, в который войдут Донбасс, Новороссия и Крым, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Могу сказать, что этот вопрос для меня как руководителя Запорожской области очень назрел", – цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, это улучшит взаимодействие с федеральным центром. Губернатор уточнил, что сроки принятия решения зависят от Владимира Путина.

"Когда президент примет это решение – я не знаю. Это сугубо его прерогатива, это не Госдума и не Совет Федерации, это решение президента. <...> Я думаю, это должно быть в ближайшее время", – заключил Балицкий.

Ранее пресс-секретарь главы РФ заявил, что вхождение Новороссии и Донбасса в состав России необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта. Таким мнением он поделился в ответ на высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша, который хочет завершения конфликта при соблюдении принципа территориальной целостности.

До этого Путин пообещал жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, что им обеспечат безопасность, а сами новые регионы будут успешно развиваться в составе РФ.

