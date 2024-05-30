Путин заверил, что жителям Донбасса и Новороссии обеспечат безопасность

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Владимир Путин пообещал, что жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей обеспечат безопасность, пишет ТАСС.

Новые регионы будут успешно развиваться в составе Российской Федерации, сказал президент России во время общения с многодетными семьями.

"У меня нет сомнений в том, что ситуация будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой", – заверил Путин.

Глава государства обратил особое внимание на вопросы безопасности местных жителей. Важно добиться того, чтобы "все было надежно и стабильно", уточнил он. Необходимо сделать все, чтобы никто не получал контузии и даже не думал ни о чем подобном, заключил Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс станет индустриальным сердцем РФ, специалисты уже начали возвращаться в республику. По его словам, в настоящее время перед республикой стоит задача развития экономики.

