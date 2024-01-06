Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России – Пушилин

Фото: kremlin.ru

Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, специалисты уже начали возвращаться в республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин отметил, что сейчас перед республикой стоит задача развития экономики и скорейшего восстановления в статус индустриального сердца России.

"Нам нужно как можно быстрее создать все условия, чтобы мы перестали быть в нехарактерном для себя состоянии – в качестве дотационного региона", – сказал он.

Глава ДНР считает эту цель абсолютно реальной. Он отметил, что в регионе уже есть необходимый промышленный потенциал и ценные специалисты. Более того, многие ценные кадры возвращаются на Донбасс и участвуют в восстановлении региона.

"Люди – это самое важное. Люди есть, специалисты есть", – подчеркнул Пушилин.

Ранее Пушилин не исключил восстановление сильно разрушенной Марьинки в ДНР. Глава региона обратил внимание, что освобождение города стало важным событием для России. В связи с ним несколько районов Донецка теперь "могут вздохнуть".