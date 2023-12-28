Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс человек

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Киев принудительно эвакуировал из части ДНР, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции в своем телеграм-канале.

В ведомстве указали, что обязательная эвакуация населения в этой части ДНР началась в августе прошлого года. С этого времени в другие регионы были вывезены более 100 тысяч человек, среди которых свыше 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных граждан, говорится в сообщении.

Людей вывозят в Житомирскую область на севере Украины, где их заселяют в бесплатные приюты, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ жителей домов, которые расположены поблизости от Феодосийского морского торгового порта, эвакуировали.

В ночь на 26 декабря украинские военные атаковали Феодосию. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, позже в районе порта произошла детонация и началось возгорание.

В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое получили травмы. Со слов Аксенова, шесть зданий были повреждены. Также эвакуировали шесть человек, остальные жильцы расположились у родных и знакомых, поделился глава Крыма.

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