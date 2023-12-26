В Феодосии проходит эвакуация людей после атаки украинских войск

Фото: телеграм-канал SHOT

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуируют после атаки ВСУ, территория оцеплена. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 26 декабря украинская армия атаковала Феодосию. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта произошла детонация и вспыхнуло возгорание, в настоящее время его локализовали. Жители нескольких домов будут отселены, поделился он.

В настоящее время улица Десантников и те, которые находятся рядом с портом, перекрыты. В районе стоят автобусы для организованной перевозки граждан. Очевидцы рассказали, что их отвозят в пункт временного сбора, который расположен на базе городской школы № 9.

В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий. Были эвакуированы шесть человек, остальные жильцы расположились у родных и знакомых, поделился глава Крыма.

Позже в Минобороны РФ добавили, что был поврежден в том числе большой десантный корабль "Новочеркасск".

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