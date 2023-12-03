Подросток пострадал при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Патриса Лумумбы получил ранение парень 2005 года рождения", – говорится в его телеграм-канале.

Кроме того, мэр сообщил, что вражеские силы атаковали с помощью артиллерии Ленинский район города. Как следует из сообщения СЦКК, травмы получили четыре мирных жителя: женщины 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка 2009 года рождения.

Ранее украинские солдаты применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка.

Уточнялось, что данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии и передан Киеву странами Североатлантического альянса.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк