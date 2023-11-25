ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР

Фото: телеграм-канал "СтаханоV | Администрация города"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике. Об этом написал мэр города Сергей Жевлаков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел произошел около 18:20. Осколки повредили окна и крышу бани, сам снаряд упал в землю рядом со зданием. Информации о пострадавших не поступало, заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за один день обстреляли деревню Городище Рыльского района в Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, люди не пострадали, однако осколками были повреждены забор и фасад у одного дома, у второго – посечены окна. Также был перебит газопровод.

До этого ВСУ подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.

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