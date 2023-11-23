ВСУ вновь обстреляли деревню Городище в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли деревню Городище Рыльского района в Курской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В одном из домов поврежденными оказались забор и фасад, во втором посекло окна.

"По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам", – отметил губернатор региона.

Также в результате обстрела в деревне перебило газопровод. Специалисты начнут его восстанавливать, когда в населенном пункте будет безопасно.

Днем 23 ноября ВСУ уже обстреливали Городище. На территории поселения разорвались восемь снарядов, пострадавших не выявили. При этом в населенном пункте и селе Козино отсутствовало электроснабжение.

Ранее Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.

17 ноября российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью