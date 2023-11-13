Белгородский губернатор опроверг информацию о попытке захода ДРГ в регион

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что ночью диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщал блогер Владимир Романов. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, где горит автомобиль УАЗ с литерами Z. Он добавил, что машину уничтожили в Шебекинской области во время попытки прорыва ДРГ в Белгородскую область.

Во время оперативного совещания Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошел ли ночью какой-либо инцидент на границе, на что получил отрицательный ответ.

"То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт", – сказал губернатор.

Накануне российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. В ночь на воскресенье была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.