На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

На месте падения беспилотника в Смоленской области пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что в ночь на субботу силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе был обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что пострадавших в результате падения беспилотника нет.

"На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности," – сообщил Анохин.

Ранее в Минобороны сообщили, что 10 ноября около 23:00 по московскому времени российские средства ПВО перехватили два украинских дрона над Смоленской и Московской областями.