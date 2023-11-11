ПВО перехватила два украинских дрона над Московской и Смоленской областями – МО РФ

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Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, 10 ноября около 23:00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей", – говорится в сообщении МО РФ.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.