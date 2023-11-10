10 ноября, 13:43Происшествия
Российские силы перехватили беспилотник ВСУ над Орловской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства радиоэлектронной борьбы РФ нейтрализовали беспилотник на территории Ливенского района Орловской области. Об этом губернатор региона Андрей Клычков рассказал в своем телеграм-канале.
"Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", – уточнил он.
По словам главы области, ситуация находится под контролем. В результате инцидента пострадавших не выявили.
Как уточнили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили вражеский дрон в 11:00 по московскому времени.
Утром 10 ноября сообщалось, что российские силы перехватили два беспилотника украинской армии у Крыма и еще один уничтожили в Тульской области. Это подтвердили в оборонном ведомстве.
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