В МО РФ заявили, что перехватили два беспилотника у Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника ВСУ были перехвачены у Крыма и еще один уничтожен в Тульской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и еще один был уничтожен над Тульской областью, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа.

До этого Украина пыталась атаковать Крым 17 БПЛА. В итоге 9 беспилотников ВСУ были уничтожены, а 8 БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

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