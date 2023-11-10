10 ноября, 07:30Происшествия
В МО РФ заявили, что перехватили два беспилотника у Крыма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два беспилотника ВСУ были перехвачены у Крыма и еще один уничтожен в Тульской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и еще один был уничтожен над Тульской областью, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа.
До этого Украина пыталась атаковать Крым 17 БПЛА. В итоге 9 беспилотников ВСУ были уничтожены, а 8 БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Крыма.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
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