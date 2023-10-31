Система ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. Министерство обороны России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, вражеские силы попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в публикации.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина города Шебекино, обошлось без пострадавших.

"Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", – написал он в своем телеграм-канале.

До этого другой украинский дрон сбили над регионом в 11:30.

30 октября силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины при попытке атаковать Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, в результате чего пострадал 57-летний мужчина.



Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки