31 октября, 12:36Происшествия
ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытка атаки на российские объекты была предпринята около 11:30 по московскому времени. По информации ведомства, БПЛА был запущен с территории Украины.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
До этого две воздушные цели сбили в небе над Севастополем. Обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане. О пострадавших не сообщалось.
МО РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения на запорожском направлении
Читайте также