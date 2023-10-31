ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки на российские объекты была предпринята около 11:30 по московскому времени. По информации ведомства, БПЛА был запущен с территории Украины.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

До этого две воздушные цели сбили в небе над Севастополем. Обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане. О пострадавших не сообщалось.



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