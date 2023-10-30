Развожаев заявил, что две воздушные цели сбили над Севастополем

Фото: телеграм-канал Readovka

Российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Предварительные данные сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Все службы продолжают контроль обстановки", – отметил глава Севастополя.

По его словам, от единой дежурно-диспетчерской службы поступило уведомление, что обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане.

Развожаев попросил местных жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 30 октября технические средства наблюдения обнаружили два безэкипажных катера украинской армии в акватории Черного моря, после чего им было нанесено огневое поражение. По данным ведомства, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводился комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

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