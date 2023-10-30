30 октября, 13:34Происшествия
Развожаев заявил, что две воздушные цели сбили над Севастополем
Фото: телеграм-канал Readovka
Российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Предварительные данные сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Все службы продолжают контроль обстановки", – отметил глава Севастополя.
По его словам, от единой дежурно-диспетчерской службы поступило уведомление, что обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане.
Развожаев попросил местных жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытия.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 30 октября технические средства наблюдения обнаружили два безэкипажных катера украинской армии в акватории Черного моря, после чего им было нанесено огневое поражение. По данным ведомства, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводился комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
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