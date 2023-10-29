Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом – МО РФ

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В ночь на 29 октября была пресечена очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку при помощи беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.

Остальные два дрона, по ее словам, упали на комплекс административных зданий станции. В использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), уровень радиации после атаки беспилотников на Курскую АЭС не превысил норму.