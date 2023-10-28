Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС – МИД

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции. В использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

По ее словам, атака Киева на Курскую АЭС тремя беспилотниками доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма.

Захарова призывала все правительства решительно осудить атаку киевского режима на Курскую атомную электростанцию. Она отметила, что действий Киева чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.

Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области вечером 26 октября. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа в районе Курчатова.

Затем в пресс-службе АЭС заявили, что после атаки трех украинских беспилотников АЭС работает в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.

Специалисты не обнаружили превышения фоновых значений гамма-излучения у Курской АЭС и в городе-спутнике атомной станции Курчатове.

Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории РФ