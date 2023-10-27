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27 октября, 00:05

Происшествия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Фото: 123RF/tsuneo

Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области вечером 26 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА самолетного типа в районе населенного пункта Курчатов.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

До этого сообщалось, что системы ПВО перехватили за сутки шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB. Кроме того, в оборонном ведомстве также сообщили о ликвидации 27 вражеских беспилотников в районах сел Кременная и Тополевка в ЛНР, Чаплинка и Саги в Херсонской области, Золотая Поляна, Мирное и Инженерное в Запорожье.

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