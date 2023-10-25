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25 октября, 07:10

Происшествия

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских БПЛА в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 25 октября российские военные пресекли новую попытку атаки ВСУ с использованием четырех беспилотников на объекты на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили все БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сообщал, что над регионом средствами ПВО и РЭБ были уничтожены четыре украинских беспилотника.

Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Каких-либо разрушений также нет.

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