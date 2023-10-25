Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области

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Над Брянской областью средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в районе Кара-Кобы в пригороде Севастополя средствами РЭБ был посажен беспилотник. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, БПЛА сдетонировал на земле, в поле. Он добавил, что никаких разрушений инфраструктуры нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США. Беспилотник приблизился к границе РФ над Черным морем.