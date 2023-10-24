24 октября, 17:19Происшествия
Один человек пострадал в результате сброса взрывного устройства ВСУ на поселок Теткино
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем сбросили с дрона взрывное устройство в поселке Теткино Глушковского района, один человек пострадал. Об этом глава Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По его информации, житель получил легкое ранение. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
Ранее Украина обстреляла поселок Теткино 22 октября. Старовойт уточнял, что никто из жителей не пострадал. При этом была повреждена линия электропередачи, а также одно домовладение.
До этого обломки украинского беспилотника упали на территорию Тимской школы имени Черных в Курской области ночью 18 октября. Осколки незначительно посекли фасад и повредили несколько окон, заявил губернатор региона.
ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами
Читайте также