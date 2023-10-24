Один человек пострадал в результате сброса взрывного устройства ВСУ на поселок Теткино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем сбросили с дрона взрывное устройство в поселке Теткино Глушковского района, один человек пострадал. Об этом глава Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его информации, житель получил легкое ранение. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Ранее Украина обстреляла поселок Теткино 22 октября. Старовойт уточнял, что никто из жителей не пострадал. При этом была повреждена линия электропередачи, а также одно домовладение.

До этого обломки украинского беспилотника упали на территорию Тимской школы имени Черных в Курской области ночью 18 октября. Осколки незначительно посекли фасад и повредили несколько окон, заявил губернатор региона.

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