22 октября, 16:13Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", – заявил губернатор Курской области.
По словам Старовойта, в настоящее время аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение в Теткине.
Губернатор добавил, что в результате обстрела осколками оказалось повреждено одно домовладение. Он уточнил, что пострадавшим окажут помощь в ремонте строения.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрелом украинских военных оказалось село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела никто не пострадал. Однако в одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор.
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