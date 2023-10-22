ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", – заявил губернатор Курской области.

По словам Старовойта, в настоящее время аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение в Теткине.

Губернатор добавил, что в результате обстрела осколками оказалось повреждено одно домовладение. Он уточнил, что пострадавшим окажут помощь в ремонте строения.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрелом украинских военных оказалось село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела никто не пострадал. Однако в одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор.

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