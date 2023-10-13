ВСУ обстреляли села Демидовка и Графовка под Белгородом

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенным пунктам Демидовка и Графовка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет", – написал он.

Из-за ударов украинской армии в районе оказалась повреждена линия электропередачи. Без света частично остались жители Демидовки, Графовки, Прилесья, Репяховки и Романовки.

После согласования действий с Минобороны РФ экстренные службы региона приступят к устранению последствий обстрела.

До этого украинская армия обстреляла поселок Суземка в Белгородской области. Четыре человека получили ранения. Снарядами также были повреждены административные здания, жилой дом и транспортное средство.



Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ