Ребенок погиб при падении обломков беспилотника ВСУ на окраине Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество погибших в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода увеличилось до трех – было найдено тело маленького ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще два человека, которые получили травмы в результате инцидента, сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Им оказывается необходимая медицинская помощь, врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

"Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями. Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших", – написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Вячеслав Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Два человека – мужчина и женщина – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Позже стало известно о двух погибших в результате инцидента, их тела обнаружили под завалами дома.