Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Белгороде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека погибли в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тела погибших извлекли оперативные службы из-под завалов – это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок, в связи с чем спасательная операция продолжается.

Глава региона также отдельно сообщил о состоянии двух пострадавших в результате падения обломков БПЛА. Мужчина находится в коме с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей, состояние женщины оценивается как тяжелое: у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, подчеркнул Гладков.

Кроме того, в результате произошедшего один жилой дом был полностью разрушен, еще два частично повреждены. Также некоторые повреждения получили три легковых автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

Вячеслав Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Два человека пострадали, их госпитализировали в местную больницу.