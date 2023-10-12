Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Поздно вечером 11 октября Украина попыталась совершить террористическую атаку при помощи беспилотника по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате падения обломков загорелся частный дом. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Их доставили в местную больницу. Предположительно, еще два человека находятся под завалами.

На данный момент на месте происшествия работают все оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

До этого Украина обстреляла поселок Суземка Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, из-за прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели.

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