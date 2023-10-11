ВСУ обстреляли поселок Суземка Брянской области

Фото: телеграм-канал "Типичный Брянск"

Украина обстреляла поселок Суземка. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его информации, никто не пострадал. Однако из-за прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели.

По предварительным данным, частичные повреждения получили хозяйственные постройки и жилые домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы, продолжается обследование территории.

Силы ПВО Минобороны РФ сбили на подлете к Брянску украинский беспилотник самолетного типа около 10:00 по московскому времени 11 октября. Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений нет.

В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.

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