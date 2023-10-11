Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области – губернатор

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Украинская сторона предприняла попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что два БПЛА самолетного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

На месте произошедшего уже работают оперативные и экстренные службы, отметил Богомаз.

Ранее сообщалось, что украинская сторона дважды атаковала село Поповка Краснояружского района Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, во время повторного обстрела погиб мирный житель.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинские ракеты "Точка-У". Предварительно, в результате никто не пострадал.