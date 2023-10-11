Войска РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы уничтожили украинский опорный пункт в Спорном и пункт управления БПЛА в Первомайском в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Помимо этого, авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации трех бригад ВСУ в ДНР, а также поразила скопление живой силы и военной техники украинских войск на авдеевском, соледаро-артемовском, марьинском и лисичанском направлениях.

Астафьев добавил, что тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Андреевки.

Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневые удары по опорному пункту противника и позициям гранатометных расчетов АГС и СПГ в районах населенных пунктов Веселое и Писецкое. В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены три миномета в Петровском, Авдеевке и Первомайском.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, в районе населенного пункта Давыдов Брод.

До этого военнослужащие ВС РФ отразили атаки украинских войск в направлениях Новодонецкого в ДНР и Приютного в Запорожской области, заставив их отступить.

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ под Донецком