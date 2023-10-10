Российские войска отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ отразили атаки украинских войск в направлениях Новодонецкого в ДНР и Приютного в Запорожской области, заставив их отступить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Всего подразделениями группировки были отражены пять атак ВСУ. Противник при этом потерпел серьезные потери. Кроме того, по словам Чехова, в районе Приютного войска РФ ликвидировали вражескую разведгруппу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Кроме того, с помощью сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила и живую силу противника.

До этого бойцы Южной группировки войск не дали ВСУ провести контратаку на донецком направлении, ликвидировав объект, который был для украинских бойцов временным пунктом дислокации.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на нескольких направлениях