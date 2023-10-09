Провал ВСУ может подтолкнуть США к применению кибероружия против России – СБ РФ

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Неудачи ВСУ в зоне боевых действий могут подтолкнуть США к использованию кибероружия, предупредил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов. Его цитирует "Российская газета".

"Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", – считает он.

При этом Храмов отметил, что этот шаг может обернуться непредсказуемыми для Вашингтона и его партнеров последствиями. Он подчеркнул, что желание Соединенных Штатов нанести поражение РФ приближает страны к мировому конфликту.

Замсекретаря Совбеза обратил внимание, что американские власти заранее предусмотрели обеспечение возможности нанесения киберударов в законе о бюджетных ассигнованиях на текущий год. По его словам, расходы на кибербезопасность в 2023 году заметно увеличились. Кроме того, Храмов добавил, что США пытаются окружить РФ кибербазами.

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев должен пойти на мир с Москвой, поскольку потери ВСУ достигли критического уровня. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.



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