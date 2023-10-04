04 октября, 17:38Политика
Солдаты ВСУ погибают спустя несколько часов после попадания на поле боя – СМИ
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
На фоне больших потерь ВСУ ожидаемая продолжительность жизни украинских солдат в отдельных случаях достигает всего несколько часов. Об этом пишет Military Watch Magazine.
В этом контексте издание указывает на ограниченную подготовку украинских военнослужащих. Дело в том, что офицерский состав ВСУ настаивает на том, чтобы призывники учились сразу на поле боя.
Отмечается, что в связи с большими потерями в рядах украинской армии многие бойцы ВСУ все чаще предпочитают сдаваться в плен. Так, недавно под Артемовском в плен были взяты две группы украинских мобилизованных.
Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев должен пойти на мир с Москвой, поскольку потери ВСУ достигли критического уровня. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.
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