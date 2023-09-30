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Киев должен пойти на мир, так как потери украинских войск достигли критического уровня. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу. Так, отметил Макгрегор, ВСУ теряют солдат с такой скоростью, которую можно сопоставить с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.

Ранее экс-замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины продвигаются очень медленно. По ее информации, практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что украинские войска теряют своих лучших солдат, тогда как российская армия становится только сильнее.

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